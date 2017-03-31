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Циклон Дебби обрушился на Австралию: из-за разлива рек пять районов объявлены зонами стихийного бедствия

31.03.2017 - 16:15

Новости Австралии. В Австралию пришла большая вода – реки вышли из берегов. Пять районов в штате Новый Южный Уэльс уже объявлены зонами стихийного бедствия. Таковы последствия тропического циклона Дебби, который буйствовал в стране трое суток.

Под водой дома, машины, сельскохозяйственные угодья. За минувшую ночь сотрудники спасательных служб приняли около 10 тысяч звонков с просьбой о помощи. Из зоны бедствия эвакуированы порядка 110 тысяч местных жителей. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон Дебби обрушился на Австралию: из-за разлива рек пять районов объявлены зонами стихийного бедствия

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