Cила, способная отстаивать и продвигать интересы народа за рубежом: VII Съезд белорусов мира в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 июля заявил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии VII Съезда белорусов мира в Минске.

По мнению Владимира Макея, который приветствовал сегодня наших соотечественников, это большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы нашего народа за рубежом.

Впервые съезд белорусов мира прошел в Минске в 1993 году.

С тех пор белорусская столица принимает этот форум раз в четыре года. Среди задач съезда – налаживание экономических, культурных связей между белорусскими диаспорами и нашей страной, оказание информационной поддержки белорусам, живущим за рубежом.