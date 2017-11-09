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«Цмоки» 8 ноября добились второй победы в групповой стадии Кубка ФИБА

09.11.2017 - 23:15

Новости Беларуси. Парни Александра Крутикова в упорном выездном поединке взяли верх над бельгийским клубом «Шарлеруа». Итоговый счет – 82:78 в пользу «драконов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напоминаем, 18 октября «Цмоки» принимали эту же команду на родном паркете, и тогда потерпели поражение с разницей в два очка. Что касается вчерашней игры, то самым результативным в рядах минчан стал Александр Кудрявцев, в персональной копилке которого 18 баллов. Также стоит отметить Девона Саддлера и Филиппа Адамовича – оба заработали по 15 пунктов.

«Цмоки» 8 ноября добились второй победы в групповой стадии Кубка ФИБА

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