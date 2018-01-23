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Cоветская спортивная статистика: «Когда команда выигрывает, на 20% производительность труда повышается»

23.01.2018 - 17:17

Новости Беларуси. Как мотивировали спортсменов в СССР, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

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Юрий Никонов, профессор кафедры футбола и хоккея БГУФК, заслуженный тренер Республики Беларусь по хоккею, мастер мпорта СССР:
Это было сплошь и рядом в советском спорте. Нас собрало высшее руководство – тогда обкомы партии были – и привели статистику нам такую по Челябинскому тракторному заводу.

Я родом оттуда, 11 лет отыграл в воротах челябинского «Трактора».

Сказали, что, когда команда выигрывает, подсчитали социологи – на 20% производительность труда повышается. Если проигрывает, то чуть ли не под 50% план стоит. И вот эти руководители идеологические наши, руководители завода – они понимали, что да, куда тут денешься. Может быть, не во всех городах, но вот в таких городах промышленных это было точно.

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