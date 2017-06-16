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ЦТ, «горячая линия» приемной кампании, востребованные ВУЗы и профессии: интервью с начальником управления высшего образования Минобразования

16.06.2017 - 14:27

У выпускников и ВУЗов страны сейчас жаркая пора – проведение централизованного тестирования. О вступительной кампании – начальник управления высшего образования Министерства образования  Республики Беларусь Сергей Касперович.

Тем счастливчикам, которые окончили школу с золотой илі серебряной медалью ЦТ для поступления в ВУЗы нужно сдавать? Знаем, что, например, Белорусский государственный педагогический университет имени Танка пригласил к себе учиться на некоторые факультеты без экзаменов и сдачи ЦТ.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования  Республики Беларусь:
Сдать ЦТ имеет право любой выпускник, в том числе тот, кто получил серебряную медаль, золотую медаль. Но у выпускников, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть возможность поступить и без сдачи ЦТ. Речь идет об отдельных специальностях, а не ВУЗах. Есть два перечня специальностей. Это востребованные педагогические специальности, коих в перечне 22, а также востребованные экономикой специальности, коих в перечне 29.

Подробнее  – в видеоинформации.

ЦТ, «горячая линия» приемной кампании, востребованные ВУЗы и профессии: интервью с начальником управления высшего образования Минобразования

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