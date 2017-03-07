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Цветы вместо штрафа: сотрудники ГАИ поздравляют автоледи с Международным женским днем

07.03.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Букет цветов для милых дам – вместо штрафов и предупреждений. Сотрудники ГАИ по традиции поздравляют автоледи с Международным женским днем. Первым делом, конечно, документы. Однако 7 марта стандартная проверка оборачивалась вручением цветов и подарков.

Не только женщин-автолюбителей радовали инспекторы, но и тех, для кого нахождение за рулем – тяжелый ежедневный труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, сотрудники ГАИ во всех регионах проводят акцию в преддверии 8 марта, в ходе которой останавливают женщин-водителей и вручают им цветы, памятные сувениры, подарки.

В канун 8 Марта инспекторы ГАИ лояльны к женщинам за рулем – могут простить мелкие нарушения. Хотя, как правило, именно автоледи намного осмотрительнее ведут себя на дороге.

Цветы вместо штрафа: сотрудники ГАИ поздравляют автоледи с Международным женским днем

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