«Цыганская душа» Ивана Буслая: Зрители чувствуют тепло и искренность!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Иван Буслай рассказал о своём творческом псевдониме и новой концертной программе «Цыганская душа».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Иван Буслай рассказал о своём творческом псевдониме и новой концертной программе «Цыганская душа».
|Певец Дмитрий Король презентовал клип на песню «Сойти с ума»
|Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич о проекте «Залатая калекцыя беларускай песні» и песне «Зорачка»
|Золотой голос белорусской эстрады Валерий Скорожонок в программе «УТРО» на СТВ
|Искуи Абалян о «Золотой коллекции белорусской песни»: Замечательно, что есть серия музыкальных программ, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень!
|Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский
|Как Аня Шаркунова выбирала имя для сына и когда состоится ближайший концерт певицы: эксклюзивное интервью молодой мамы
|«Давайте мы вас подвезем»: Александр Сухарев – о впечатлениях и курьезах пешего концертного тура
|Певица Анна Шаркунова: о женском счастье и творческих планах