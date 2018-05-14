Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область). Фото прислала Алена Барашкова

Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)