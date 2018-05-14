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Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область). Фото прислала Алена Барашкова

14.05.2018 - 19:10
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область). Фото прислала Алена Барашкова
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)
Фото. Д. Берёзовка, Славгородский район (Могилёвская область)

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