Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область). Фото прислала Ксения Радюш

Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)
Фото. Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область)