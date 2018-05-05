Д. Серафимово, Минский район (Минская область). Видео прислала Наталья Сирина

Высылаю для участия в конкурсе наш видеоролик.
Главный герой: Алиса Сирина, 8 лет.
Высылаю для участия в конкурсе наш видеоролик.
Главный герой: Алиса Сирина, 8 лет.
|Деревня Лучин, Рогачёвский район (Гомельская область). Фото прислала Светлана Варикова
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислал Алексей Жуков
|Деревня Козян, Браславский район (Витебская область). Видео прислал Максим Ролик
|Минск и Минский район. Фото прислала Людмила Митюрёва
|Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
|г.Дзержинск (Минская область). Фото прислала Наталья Смычёк
|Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова
|Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая