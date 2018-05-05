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Д. Серафимово, Минский район (Минская область). Видео прислала Наталья Сирина

05.05.2018 - 14:45

Высылаю для участия в конкурсе наш видеоролик.  
Главный герой: Алиса Сирина, 8 лет. 

Д. Серафимово, Минский район (Минская область)

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