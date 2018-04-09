Д. Вишенька, Червенский район (Минская область). Фото прислала Ирина Малиновская

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г.п.Лельчицы и д.Боровое, Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
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Толочинский район (Витебская область). Видео прислал Дмитрий Ивченко
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Гомель. Фото прислал Андрей Феоктистов
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Кировский район (Могилёвская область). Фото прислал Максим Микешин
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д.Грудиновка, Быховский район (Могилёвская область). Фото прислал Сергей Старовойтов
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Агрогородок Озеро, Узденский район (Минская область). Видео прислала Светлана Левковская
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Спасо-Преображенская церковь, Заславский карьер (Минская область). Видео прислала Виолетта Куницкая
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Гродно. Видео прислала Елизавета Браун