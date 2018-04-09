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Д. Вишенька, Червенский район (Минская область). Фото прислала Ирина Малиновская

09.04.2018 - 18:26
«Закат в деревне». Деревня с прекрасным названием Вишенька, Червенского района, Минской области.

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