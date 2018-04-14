Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
Фото. Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский