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Дачные опасности для питомцев: как провести лето без забот?

07.06.2017 - 13:40

Лучше всего от жары и суеты спасает загородный отдых. Чтобы он стал радостью как для вас, так и для питомца, следует помнить об опасностях, которые могут подстерегать на природе наших братьев меньших.

Пироплазмоз – это заболевание, которое передаётся с укусом клеща. Оно очень опасно и может привести к гибели животного. Обязательно перед поездкой обработайте питомца средством от клещей или же наденьте специальный ошейник. Часто хозяева экспериментируют и пытаются обезопасить животное способами собственного изобретения.

Если вы заметили у питомца клеща, обязательно достаньте его и обработайте ранку антисептиком. Понять, что укусил плохой клещ можно не сразу. Полный период  – до 14 дней. В это время следует быть особенно внимательным к поведению питомца. Симптомы от укуса могут быть разные: от вялости до нарушения стула и рвоты.

Ещё одна опасность, которая подстерегает наших любимцев, – тепловой удар. Ни в коем случае не привязывайте собаку в месте, где нет укрытия от солнца. И помните, что мисочка с водой у животного должна быть всегда наполненной.

Кроме того, за городом много веток, камней, вещей, выброшенных человеком, которые могут навредить человеку. Так что не забудьте собрать аптечку не только для себя, но и для своего четырехлапого друга. Бинт, вата, активированный уголь. Должны быть там и антисептики.

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