Данные на 25 мая. Опубликована статистика по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. По состоянию на 25 мая в Беларуси сделано 463 004 теста на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает Минздрав, всего в стране зарегистрированы 37 144 пациента с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 14 449 человек.
За всё время распространения инфекции на территории республики умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.
В Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции запускают информационную кампанию против COVID-19.
Во всех пунктах пропуска на паспортном контроле въезжающие будут получать брошюру с информацией об инфекции (здесь подробности).
Александр Лукашенко: «Россия сегодня повторяет то, что сделали мы»
Новости Беларуси. В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темы для различного рода спекуляций кочуют из одного информканала в другой. Александр Лукашенко прокомментировал на совещании столь активную деятельность фейковых каналов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал.
Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом. Россия сегодня повторяет то, что сделали мы. Недавно потребовала в Организации Объединенных наций, чтобы американские, по-моему, издания, которые написали о фальсификации ковида в России, чтобы они извинились перед Россией. Так а зачем же российские каналы у нас это делали? И я тут россиян поддерживаю – никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Просто я прошу: надо потерпеть, чтобы нас потом не упрекали, что мы закрывали рот.
Нам надо спасти людей, мы должны пройти этот путь, как мы его начали.
Читайте также:
Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»
Александр Лукашенко о пути Беларуси во время пандемии: «Самые тяжёлые времена за весь президентский период»
Александр Лукашенко: «Любая работа наша – это и есть предвыборный процесс»