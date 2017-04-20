Дары местных жителей и уникальные писанки. Самобытный музей откроется в Гродненском районе

Новости Беларуси. С уникальной техникой росписи пасхальных яиц познакомят туристов в Гродненском районе. В городском поселке Сопоцкин готовится к открытию самобытный музей. В основе экспозиции – дары местных жителей. Всего – более 400 экспонатов.

Здесь испокон веков изготавливали писанки, которые отличаются от стандартных традиций. Даже цвета непривычные – черный и белый. В росписи используется воск и природные красители. Все узоры символичные. Эта техника включена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Обучиться ей можно будет в новом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Голубцова, заведующий Сопоцкинского культурно-туристического центра:

Черная краска, которая делается из натуральных ингредиентов, то есть это ржавое железо, это кора дуба, кора ольхи и плюс, естественно, вода горячая. И наносится натуральным воском. Есть один узор, представленный на нашей писанке, которому более 100 лет. То есть они передаются из поколение в поколение.

Национальные белоруске традиции сегодня в топе туристических интересов. С приходом весны в Гродненской области фиксируются рекорды по визитам иностранцев. Планируется, что на неделе в регион приедет без визы 10-тысячный турист.