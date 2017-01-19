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Дарья Домрачева не попала в топ-20 в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

19.01.2017 - 22:01

Новости Беларуси. В итальянском Антхольце взял старт шестой в сезоне этап кубка мира по биатлону. 19 января в программе значилась индивидуальная гонка у женщин. На ее старт вышли пять белорусок.

Лучший результат среди наших стреляющих лыжниц у Надежды Скардино.

Она заняла 16 место.

Дарья Домрачева, допустившая 6 промахов, 27 в итоговом протоколе.

Ну а победу на первой гонке этапа праздновала Лаура Дальмайер из Германии. Вторая – француженка Анаис Шевалье. Третье место заняла итальянка Алексия Рунгальдьер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Домрачева не попала в топ-20 в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

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