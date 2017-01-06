новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Дарья Домрачева заняла 37-е место в первой гонке после родов‍

06.01.2017 - 21:27

Новости Беларуси. Дарья Домрачева снова в строю. Трехкратная олимпийская чемпионка, которая в октябре стала мамой, вернулась на лыжню в рекордно короткие сроки. 6 января лучшая биатлонистка Беларуси приняла участие в женской спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира. Его принимает немецкий Оберхоф.

Дарья допустила два промаха и финишировала на непривычной для себя 37-й позиции, отстав от победительницы более чем на две минуты. Лучшее время дня показала чешка Габриэла Коукалова, следом расположились Кайса Макарайнэн из Финляндии и Мари Дорэн-Абэр из Франции. Самый высокий результат среди белорусок у Ирины Кривко. Она стала 22-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты (здесь подробности).

Дарья Домрачева заняла 37-е место в первой гонке после родов‍

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дарья Домрачева. Источник: instagram.com/ibu_biathlonworld/
Домрачева после спринта: От гонки к гонке буду стараться улучшать результаты
Дарья Домрачева
Я снова в деле: возвращение Дарьи Домрачевой в большой спорт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в Оберхофе: Дарья Домрачева выступит 6 января
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в Оберхофе: Дарья Домрачева выступит 6 января
Дарья Домрачева. Источник фото: instagram.com/dadofun/
Она вернулась: на первую гонку после родов Домрачева приехала с 3-месячной дочкой
Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов и Александр Дорожко
Белорусских биатлонистов сняли с мужской эстафеты в Поклюке
Женская гонка преследования в Поклюке: белоруски заняли 16 и 18 место
Женская гонка преследования в Поклюке: белоруски заняли 16 и 18 место
Двумя спринтерскими гонками продолжился дебютный этап в сезоне Кубка мира по биатлону
Двумя спринтерскими гонками продолжился дебютный этап в сезоне Кубка мира по биатлону
Владимир Чепелин
Бронзовый успех Владимира Чепелина
Все новости по теме Биатлон
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru