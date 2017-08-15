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«Давайте мы вас подвезем»: Александр Сухарев – о впечатлениях и курьезах пешего концертного тура

15.08.2017 - 10:58

В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» побывал певец и композитор Александр Сухарев и рассказал о своем очередном пешем концертном туре по городам Беларуси.

Александр Сухарев, певец и композитор:
Дошагать до Шагала – это третий тур, он состоялся по маршруту Минск – Витебск. Приурочен он был к 130-летию со дня рождения Марка Шагала в первую очередь. И, конечно же, я планировал прийти на «Славянский базар». Все срослось: 4 июля утром я вышел и с Божьей помощью своими ногами дошел. Вечером 13 июля я был уже в Витебске на открытии «Славянского базара». По пути были остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Холопеничах, Сенно, Ходцах и состоялось  5 концертов.

Я хочу сказать, если во время первого тура я был восторженным, задача второго тура – я просто шел к маме. Здесь я себе ставил другие цели. Пройдясь по маленьким деревням, я был удручен, потому что в маленьких деревнях грустно. Уважаемые белорусские звезды, просьба от жителей маленьких городков – делайте им нормальные билеты, они с удовольствием к вам придут на концерт.

Подробнее – в видеосюжете.

«Давайте мы вас подвезем»: Александр Сухарев – о впечатлениях и курьезах пешего концертного тура
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева
Пеший концертный тур Александра Сухарева
Фото. Пеший концертный тур Александра Сухарева

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