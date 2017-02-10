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Дают ли на работе перерыв для кормления младенца?

10.02.2017 - 19:27

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер обращений и их география необъятны. Жалуются со всех уголков нашей родины, на всех, всё и вся. Некоторые вопросы, ответы на которые интересны всем, комментирует юрист.

Вопрос:
Я слышала, что работающие молодые мамы, которые воспитывают детей в возрасте до полутора лет, имеют право на перерывы для кормления ребёнка. Так ли это?

Елена Мойсейчик, юрист:
Действительно, время для кормления ребёнка выделяется не реже, чем каждые три часа, продолжительностью не менее 30 минут. По желанию женщины, такие перерывы могут быть присоединены к обеденному времени, либо в суммированном виде перенесены, как на начало, так и на конец рабочего дня или смены, с соответствующим его сокращением. Время на кормление ребёнка засчитывается, как рабочее, оплачивается по среднему заработку.

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