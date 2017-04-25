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«Даже хотела снять его в фильме». Режиссёр из США Дарья Жук о самолёте около минской школы

25.04.2017 - 22:58

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы заканчивали минскую спецшколу №65.

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:
Я до сих пор помню этот чудесный самолёт около школы, даже очень хотела снять его в фильме.

Самолёт у меня отпечаток оставил, наша история с самолётом.

Мне кажется, что он откликнется в этом фильме, который я только что закончила снимать. У меня там, конечно, не самолёт, у меня там танк, вокруг которого там какие-то происходят действия.

Полностью интервью смотрите здесь

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