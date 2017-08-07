«Даже, когда юбочка-«два шва», ты сначала должен пообщаться с человеком»: как сёстры открыли ателье в Молодечно

Новости Беларуси. Почему важно найти свой стиль и как одежда создаёт настроение? Как модное хобби стало семейным бизнесом? За ответами на эти вопросы корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в Молодечно.
Новости Беларуси. Почему важно найти свой стиль и как одежда создаёт настроение? Как модное хобби стало семейным бизнесом? За ответами на эти вопросы корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в Молодечно.
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