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«Даже описаны случаи отравления младенцев»: можно ли обтирать ребёнка водкой?

09.10.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Чем опасно растирание спиртосодержащими жидкостями, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Малявко, заведующая инфекционным отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Это – старые, «дедовские» рецепты. Так называемые методы физического охлаждения. Они могут сработать, но могут и принести вред. Почему нежелательно обтирать спиртом или водкой – у детей больше способность кожи всасывать вещества.

И мы, когда им наносим спирт – то же самое, если б мы ему дали его внутрь.

Даже описаны случаи отравления младенцев. Поэтому лучше эти методы физические, старые, «бабушкины» методы – лучше не надо использовать их дома. 

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