«Даже раскопали архивы Вермахта». Какие тайны раскроют в документальном фильме «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»
Новости Беларуси. Беларусь и Россию связывает трепетное отношение к нашей общей истории. Сейчас в двух государствах идет подготовка к юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не остался в стороне и наш телеканал. К эфиру готовится очередная серия документальной трилогии СТВ, посвященной важной исторической дате.
Какие военные тайны хранит Могилев, и благодаря кому город на Днепре стал костью в горле завоевателя?
Кристина Яркина-Москалева, режиссер СТВ:
Мы пересмотрели около 20-30 часов хроники, чтобы найти определенные планы, определенные события, чтобы это выглядело правдиво. Даже раскопали архивы Вермахта.
Мы сделали акцент на батальные сцены. При реконструкции этих сцен участвовали непрофессиональные актеры, но, тем не менее, все было отыграно и снято реалистично, чтобы зрителю было интересно.
Эксклюзивные спикеры и, пожалуй, последние очевидцы – в фильме Анастасии Дехтяр «Отец Сталинграда: могила для бессмертных». Смотрите в пятницу, 3 апреля, сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.
«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Через линию фронта перешли десятки спецотрядов: «Боевой», «Вторые», «Третьи», «Неуловимые». Немногочисленные, по 8-9 человек, они обладали самым главным – специалистами по агентурной, диверсионной работе, конспирации, штатными радистами. То есть тем, чего так не хватало самопроизвольно собравшимся ополченцам. Организованность, которую почувствовали немцы в действиях партизан, создавали десятки таких спецотрядов.
Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
Их забросили, а мы уже были местные.
Мария Петухова, ветеран спецгруппы «Мстители» НКГБ СССР:
Все они были в военной форме, в белых шубах, хорошие ушанки, маскхалаты белые. И когда мы сидели за столом и беседовали, Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага».