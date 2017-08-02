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«Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал»

02.08.2017 - 20:14

Новости Беларуси. Слева видна Украина, справа – Польша. Другого такого места в Беларуси нет, хвастается видами Александр и ловко выруливает на очередной круг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для него это уже 11 уборочная, а последние четыре под боком отец. Несколько лет назад молодой комбайнер стал лучшим в стране – подарили автомобиль. Но долго почивать на лаврах Александр не привык, в семье так не принято.

Александр Ющук, комбайнер ОАО «Комаровка»:
Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал. Есть откуда брать примеры, стараюсь… Мне это нравится, чисто так, по-человечески.

Уборка, можно сказать, самая лучшая пора.

«Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал»

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