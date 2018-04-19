«Kid's Podium» на Belarus Feshion Week. Говорим о том, что осталось за кадром

Будущих телеведущих, моделей, актеров, дизайнеров и других творческих, целеустремленных учеников Театра мод «Kid's Podium» 15 апреля объединила Belarus Feshion Week. Участие в Kids Fashion Day стало уже традицией и увлекательным экзаменом для воспитанников. А от сезона к сезону растет количество дизайнеров, спрос на качественную и стильную одежду. Прогрессируют и сами модели.

Анна Козлова, куратор проектов Belarus Feshion Week:

Мы наблюдаем, как они растут, как модели меняются, как раскрепощаются, как они становятся такими маленькими звездочками. Это определённый опыт, как и любое выступление на сцене. Для них подиум – это перешагнуть свой страх, своё стеснение и показать себя и свою работу. Очень важно оставлять детей детьми и не делать из них взрослых, потому что дети, они прекрасны своей непосредственностью.

Это хорошо понимает профессиональная команда Театра мод «Kid's Podium». Педагоги по актерскому мастерству, этикету, хореографы и многие другие. За обучением и вдохновением они вместе с детьми ездят на выставки, семинары, показы, в Институты мод в Милан, Париж, Москву, чтобы приобщаться к высокому искусству. Из встречи с прекрасным и родилась примерная коллекция Лаборатории моды. Ученики вместе с преподавателями придумывали и реконструировали космические наряды.

Оксана Кавецкая, руководитель Театра мод «Kid's Podium»:

В этом сезоне очень моден тренд – авангардность. И опять же стиль лофт, где проходит Неделя моды. Изначально коллекция готовилась под постановку «Снежная королева». Это была «Снежная королева new». Скажем, новый такой образ авангардный снежной, ледяной королевы. Наш Театр мод два месяца работал над тем, чтобы разработать коллекцию, мы ее моделировали, конструировали. Дети принимали участие. Наш пример, наш опыт, наша работа – это и есть обучение детей. Они видят, они на этом учатся.

Геометрия, авангард в коллекции дополнил креативный мейк и дефиле со световым шоу. За примером и новыми идеями дети ездят на показы Mercedes-Benz Fashion Week.

Анастасия Чуракова, преподаватель по хореографии и дефиле:

Использовали такой уличный стиль, т.е. мы старались больше двигать плечами, работать максимально руками. Это уже не классическая такая походка и ручки у нас не двигаются, а мы старались размашисто ходить. Сделали показ полностью без единой точки, чтобы это было максимально просматриваемо.

В этом сезоне Театр мод Kid's Podium показал коллекцию московского торгового дома «Стильняшка» и салона свадебной и праздничной одежды для детей «Даная».

На подиуме закружились сказочные феи с роскошными коронами, с кристаллами и жемчугом от дизайнера Ники Смольской.

А искатели приключений отправились за впечатлениями в колоритную Индию. Яркое шоу потребовало перевоплощений, признаются ученики.

Постельная гамма, шифон, кружево, бомберы и брючные костюмы. Коллекция от бренда Navy Kids получилась элегантной, модной и красивой. А в этом году еще и величественный. Вышитые короны, бархат дизайнеры использовали неспроста.