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Декан Высшей школы телевидения МГУ: «Телеканалы не собираются сдаваться на милость Сети»

15.06.2017 - 22:08

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:
Профессионализм всегда ведёт к большему успеху. Приобретённый, полученный в школе, на факультете, неважно где, или прямо на производстве.

И тот, кто лучше других вот этих индивидуальных видеоблоггеров будет работать…

Можете себе представить, что всю жизнь он будет сидеть там, из квартиры вещать – с ума сойдёшь, наскучишь всем, умных мыслей не хватит. Или он будет создавать, постепенно, свой телеканал, блоггер к блоггеру потянется, либо его, что мы уже видели многократно, крупные эти телесети, эти телехолдинги уже ищут, корреспондентов сейчас так находят через видеоблоггеров. Телеканалы не собираются сдаваться на милость сети. Они что, своими прибылью, карьерами, именами…      

Полностью интервью смотрите здесь

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