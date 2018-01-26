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Декрет о содействии занятости населения опубликован на Национальном правовом интернет-портале

26.01.2018 - 11:36

Новости Беларуси. Напоминаем, 25 января документ подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ознакомиться с текстом документа можно здесь.

Главный посыл – создание максимально благоприятных условий на рынке труда и содействие гражданам в трудоустройстве. Ключевая роль отводится местным органам власти.

Постоянные комиссии, в состав которых войдут депутаты всех уровней, представители городских и районных исполкомов, а также общественные деятели станут посредниками между нанимателями и соискателями. Они будут контролировать уровень безработицы в каждом населенном пункте. Декрет дает широкие полномочия комиссиям, в том числе – принимать решение о применении мер финансового воздействия.

Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения (подробности).

Горожане:
Почему мы работаем, а они не работают и живут на таких же самых правах?

Когда на пенсию идешь, одинаково пенсию получаешь. Если мы работаем, а он не работает – одинаковая пенсия.

Если человек не работает, мне кажется, он саморазрушается.

Планируется, что с 1 января 2019 года не занятые в экономике граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

Декрет о содействии занятости населения опубликован на Национальном правовом интернет-портале

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