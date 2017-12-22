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Декретницы: «Открытый разговор»

22.12.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Недетская борьба за «детские»: куда пропала «зарплата мамы»? Как уйти на больничный в декрете? И можно ли взять двойной отпуск? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» эксперты: основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей Наталья Навроцкая и главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Силин.

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