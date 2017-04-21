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Декретный отпуск для отца: может ли он при этом работать и какие права имеет?

21.04.2017 - 21:33

Новости Беларуси. В Беларуси в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет может уйти любой родственник. Если в декрет уходит папа, сохраняются ли за ним те же права, как и в случае с мамой, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Если папа у нас уходит в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, то за ним, в соответствии с указом Президента №180, сохраняется рабочее место. Если срок действия контракта на время его нахождения в отпуске истёк, то наниматель обязан продлить с ним контракт на срок до окончания этого отпуска по уходу. Также папа получает пособие по уходу за ребёнком.

Кроме того, он имеет право в этом отпуске выйти на работу.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
На полставки только.

Наталья Пасканная:
Не более, чем на 0,5 ставки. И тогда размер пособия сохраняется в размере 100%. 

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