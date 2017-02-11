Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный

Сколько длится декретный отпуск в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».
Самый короткий отпуск по уходу за ребенком – в Тунисе
Он составляет всего один месяц.
В США мамы могут воспользоваться тремя месяцами отпуска
При этом на помощь государства им рассчитывать не приходится. Наниматели не обязаны и сохранять за матерями их рабочие места.
В Австралии мать и вовсе может остаться без декретного отпуска
Если так захочет её наниматель. Многие женщины пользуются медицинской страховкой, маскируют декретный отпуск под больничный.
Большинство европейских мам могут уходить в декретный отпуск на 8 месяцев
Пособие по уходу за ребенком платят, пока малышу не исполнится 4 месяца.
В Швеции декретный отпуск составляет полтора года
Из общего срока два месяца зарезервированы строго для отца.