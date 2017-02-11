Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный

Сколько длится декретный отпуск в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Самый короткий отпуск по уходу за ребенком – в Тунисе

Он составляет всего один месяц.

В США мамы могут воспользоваться тремя месяцами отпуска

При этом на помощь государства им рассчитывать не приходится. Наниматели не обязаны и сохранять за матерями их рабочие места.

В Австралии мать и вовсе может остаться без декретного отпуска

Если так захочет её наниматель. Многие женщины пользуются медицинской страховкой, маскируют декретный отпуск под больничный.

Большинство европейских мам могут уходить в декретный отпуск на 8 месяцев

Пособие по уходу за ребенком платят, пока малышу не исполнится 4 месяца.

В Швеции декретный отпуск составляет полтора года

Из общего срока два месяца зарезервированы строго для отца.