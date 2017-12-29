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Делаем новогоднюю ёлку из живых еловых веток. Мастер-класс декоратора

29.12.2017 - 11:50

Канун Нового года поистине волшебное время и в нашей рубрике случаются настоящие чудеса преображения. Рукодельница Ангелика Милевская поделится секретами магии.

Ангелика Милевская, флорист, декоратор:
Новый год невозможно представить без главного символа праздника – ёлки. Удивите своих близких, смастерив новогоднюю красавицу своими руками. Для этого мы будем использовать основу для ёлки, ножницы, живую хвою, проволоку или нитку и украшения для ёлки.
Из чего можно сделать основу для ёлки? У меня специальная пена, уже вырезанная под форму заготовки. Заготовку можно сделать также, используя плотный картон. Его нужно скрутить в рулон, чтобы получился конус и закрепить булавками либо клеем.


Чтобы прикрепить лапки хвои к нашему основанию, я буду использовать обычную бечёвку. Я её обматываю вокруг основания и завязываю, не отрезая.

Прикрепляем лапки к основанию, двигаясь по кругу. Виновница торжества должна покорить своими пышными формами.

Ангелика Милевская:
Чтобы не была видна нитка, мы её плотно затягиваем и перекрываем веточкой, чтобы спрятать нижний слой, наматываем уже чуть-чуть выше. Для того, чтобы закончить макушку ёлки, мы делаем петлю, хорошо затягиваем оставшуюся нитку и обрезаем. Далее нам нужно сделать макушку при помощи проволоки и более маленьких деталей.

Все видимые погрешности и зазоры можно легко скорректировать, усадив на проблемную зону несколько еловых веточек при помощи клея.

Ангелика Милевская:
Для того, чтобы закончить нашу макушку проволоку необходимо крепить к тому хвостику, которого мы начинали, и потом обрезать и спрятать концы внутрь ёлки. Так, чтобы они были совсем не видны.

Скроем дно основания картоном на проволоке. Осталось нарядить ёлку.

Ангелика Милевская:
Мы можем использовать натуральные украшения, например, пряники или корицу, которая очень вкусно пахнет, также сизалевые шарики, стеклянные шарики и крепить их к ёлке с помощью проволоки.

Для большей надёжности проволоку лучше промокнуть в клей. И добавим сияния. Новогодняя ёлка готова.

Новогодняя ёлка своими руками. Мастер-класс декоратора

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