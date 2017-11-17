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«Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек»

17.11.2017 - 23:25

Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».  

Николай (г. Минск):
Я – ремесленник, изготавливаю принадлежности для содержания животных: клетки, домики. Магазины, в большинстве своём, не хотят связываться с ремесленниками, не берут продукцию без накладных. Как быть?

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Надо больше настойчивости. Надо обращаться, ходить, показывать свою продукцию, показывать, что она, действительно, востребована. На сегодняшний момент, каких-либо юридических препятствий продавать через магазин у ремесленника нет.

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:
Многие мастера делают поделки, а потом говорят: «Помогите мне её продать». То есть, такое иждивенчество. «Я буду делать то, что я хочу, а не то, что нужно потребителю. И почему магазин меня не берёт?»

У хорошего мастера стоит очередь на два года вперёд за его поделками.

Учиться нужно. Что можно посоветовать? Делать очень красивые клетки, делать музыкальные клетки. Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек. Придумывайте. И у Вас всё будут покупать.   

Ремесленники: «Открытый разговор»

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