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Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы

29.08.2017 - 16:30

Новости Беларуси. На празднование 950-летия Минска ожидается наплыв иностранных гостей: белорусскую столицу посетят делегации из 11 стран. В Минск приедет и лорд-мэр города-побратима Ноттингема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах у английского гостя посещение промышленных предприятий. В День города иностранные делегации побывают на главных праздничных площадках, а в городской ратуше состоится общая встреча друзей Минска.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это отличная возможность встретиться с нашими и друзьями, и партнерами, городами-побратимами не только в рамках празднования, но и решить какие-то экономические вопросы. Они интересуются именно нашим транспортом, нашими инновационными разработками.

Традиционно главной праздничной площадкой в День города станет территория у Дворца спорта. Кроме выступлений различных музыкальных коллективов, гостей ожидают более двух тысяч метров торговых рядов. Прологом торжеств станет «Шоу поющих фонтанов».

Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы

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