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Делегация Минской области принимает участие в празднике белорусской письменности в Полоцке

01.09.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Делегация Минской области принимает участие в празднике белорусской письменности в Полоцке. Столичный регион представляет 14 человек. Это поэты, писатели, исполнители авторской музыки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участие в фестивале для них – это возможность представить свое творчество широкой публике.

Светлана Быкова, руководитель делегации Минской области:
Мова наша і слова чалавечае ўзрасло да літаратурнай вышыні, бо калісьці гэтага не было. Нават 500 год першадрукарства мы адзначаем. Усё развіваецца, усё ўдасканальваецца. Мы таксама кожны з паэтаў Міншчыны свою нейкую кропельку ўносім у гэты гістарычны шлях развіцця гэтай прыгажосці літаратурнай.

День письменности – ежегодный фестиваль. Традиционно его устраивают в начале сентября. Нынешний приурочили к 500-летию белорусского книгопечатания – именно полтысячи лет назад Франциск Скорина издал в Праге свою Библию.

Делегация Минской области принимает участие в празднике белорусской письменности в Полоцке

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