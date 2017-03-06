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Дело о двойном заказном убийстве в декабре 2015 года: 6 марта в Минске будет вынесен приговор

06.03.2017 - 09:20

Новости Беларуси. 6 марта в Минском городском суде вынесут приговор по делу о двойном заказном убийстве. Оно было совершено в декабре 2015 года. Поводом послужила ревность.

Минчанка заплатила деньги наемникам, чтобы те избили новую любовницу ее бывшего друга. Выполняя заказ, обвиняемые отошли от оговоренного плана. Киллеры нанесли парню порядка 50 ударов ножом, девушке – более 30. Установлено, что за несколько дней до этого преступления обвиняемые успели совершить разбойное нападение в Минском районе и убили 59-летнего мужчину.

Исполнителям убийства грозит смертная казнь, а заказчице – немалый срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский городской суд

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