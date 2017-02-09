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Деловые встречи в бизнес-кругах и культурная программа: Дни Минска пройдут в Белграде

09.02.2017 - 19:57

Новости Беларуси. Дни Минска пройдут в Белграде. Их подготовка уже ведется. Это станет еще одним дружеским шагом на пути белорусско-сербского сотрудничества. Белорусы привезут в сербскую столицу не только масштабную культурную программу. Запланирован и ряд деловых встреч в бизнес-кругах. Основная цель – дальнейшее увеличение товарооборота между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь:
Мы как государства отлично сотрудничаем. Нет никаких препятствий. Нет областей, которые запрещены для сотрудничества. Но мы желаем, чтобы наши братские народы друг друга лучше узнали, чтобы больше сербов приехало в Беларусь, и больше белорусов, конечно, приехало в Сербию.

9 февраля глава правительства Сербии Александр Вучич выразил благодарность Президенту Беларуси за сердечное гостеприимство сербской делегации в Минске. Он также поблагодарил Александра Лукашенко за все, что Беларусь делает для Сербии на международной арене.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь

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