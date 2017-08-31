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День белорусской письменности: как подготовился и изменился Полоцк к большому празднику?

31.08.2017 - 11:12

Уже завтра, 1сентября, старинный белорусский город Полоцк встречает гостей своего грандиозного праздника — Дня белорусской письменности, который в этом году приурочен к ещё двум громким датам — 500-летию книгопечатания и 1155-летию города, белорусской государственности.

Программа праздника рассчитана на 3 дня. Ожидается большое количество гостей из разных стран, в том числе писатели, артисты, официальные делегации. Как Полоцк подготовился и изменился к большому празднику? Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Михалевич  и заведующая музеем белорусского книгопечатания – филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника — Славина Гаврилова.

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