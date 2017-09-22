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День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом

22.09.2017 - 22:39

Новости Беларуси. Большим велопробегом отметили День без автомобиля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки велосипедистов проехали 22 сентября по проспекту Независимости: от улицы Ленина до Национальной библиотеки. Для этого отвели специальную полосу.

А вообще, поддержать экологический проект сегодня смог любой желающий. Для этого всего лишь необходимо отказаться от поездок на личном авто. По традиции для водителей, которые на это решаться, проезд в общественном транспорте – бесплатный. Подробности смотрите в нашем сюжете.

День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом

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