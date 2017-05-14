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День государственных флага и герба отмечает Беларусь

14.05.2017 - 13:30

Новости Беларуси. День государственных флага и герба отмечает Беларусь. Традиционно, начиная с 1995 года, во второе воскресенье мая в этот праздник принято отдавать почести символам национального единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Государственного герба и Государственного флага поздравление соотечественникам адресовал Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.

День государственных флага и герба отмечает Беларусь

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