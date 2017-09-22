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День машиностроителя отметят в Беларуси 24 сентября

22.09.2017 - 10:34

В воскресенье 24 сентября в стране будет отмечаться профессиональный праздник — День машиностроителя.

Этой дате в Беларуси будет приурочено множество мероприятий. В воскресенье в столице состоится выставка-продажа машиностроительной продукции, на которой можно будет познакомиться с новой белорусской техникой и приобрести её с хорошей скидкой. А сегодня в стенах Минского тракторного завода откроется Музей МТЗ, который расскажет посетителям историю этого предприятия.

Завтра, 23 сентябр, день открытых дверей проведёт БелАЗ.  Начнется праздник с митинга у памятника создателям карьерных самосвалов. А после посетители  смогут посмотреть заводской музей Трудовой славы и даже заглянуть в производственные цеха, ранее скрытые от глаз посетителей.

Мероприятий будет много. Все заинтересованные — следите за новостями в СМИ. А мы сейчас узнаем, как день машиностроителей будут отмечать на унитарном предприятии «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - директор-главный конструктор, человек, которому на днях присвоили гордое звание «Минчанина года» в области транспорта и связи – Олег Быцко.

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