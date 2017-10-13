День матери отмечают в Беларуси 14 октября: трогательные слова и поздравления от минчан

Накануне доброго и светлого праздника Дня матери (который отмечается в Беларуси 14 октября) мы решили собрать трогательные слова и поздравления для наших прекрасных мам.
Накануне доброго и светлого праздника Дня матери (который отмечается в Беларуси 14 октября) мы решили собрать трогательные слова и поздравления для наших прекрасных мам.
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