новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

День матери отмечают в Беларуси 14 октября: трогательные слова и поздравления от минчан

13.10.2017 - 14:09

Накануне доброго и светлого праздника Дня матери (который отмечается в Беларуси 14 октября) мы решили собрать трогательные слова и поздравления для наших прекрасных мам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бесплатная прическа и макияж: как готовятся ко Дню матери в Копыле
Бесплатная прическа и макияж: как готовятся ко Дню матери в Копыле
Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?
Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?
Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери?
Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери?
12 октября в Миноблисполкоме 40 женщин получат орден Матери
Теплых слов не пожалеет никто: 12 октября в Миноблисполкоме 40 женщин получат орден Матери
Чествование передовиков, запах хлеба и народные танцы: как в регионах Беларуси отпраздновали «Дожынки»?
Чествование передовиков, запах хлеба и народные танцы: как в регионах Беларуси отпраздновали «Дожынки»?
Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»
Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»
Фото: instagram.com/bulgakovsergey
870 лет: как Москва отмечает свой юбилей
Дни Индии и Армении: куда сходить в Минске на выходные
Дни Индии и Армении: куда сходить в Минске на выходные
Все новости по теме Акции, праздники
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru