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День Независимости отмечает Молдова, поздравления направил Александр Лукашенко

27.08.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Молдова отмечает День Независимости. 26 лет назад парламент Республики принял декларацию о суверенитете. По этому случаю по всей стране проходят праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные торжества развернулись на центральной площади Кишинева. Завершится праздник фейерверком и лазерным шоу.

С Днем Независимости президента Молдовы Игоря Додона поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что «общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы».

День Независимости отмечает Молдова, поздравления направил Александр Лукашенко

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