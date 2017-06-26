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«Кроме легендарного «Полонеза», здесь будут представлены беспилотные авиационные комплексы»: что увидят минчане 3 июля

26.06.2017 - 18:52

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости. Праздничные мероприятия в столице стартуют уже 1 июля. Основной площадкой в этот день станет Дворец Республики. Там пройдет гарнизонный концерт мастеров искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предвкушают массу сюрпризов. К примеру, зрители в зале вместе с артистами смогут пролистать страницы нашей истории и проследить основные этапы становления белорусской государственности. Там же, кроме этого, будут работать сразу три выставки, в том числе и голограмм уникальных исторических экспонатов Беларуси.

А уже воскресенье, 2 июля, пройдет под эгидой вышиванки. Семь мероприятий и сразу 20 интерактивных площадок – поучаствовать смогут абсолютно все. Арт-парад, флешмоб, квесты. Кроме этого, уже традиционно у Дворца спорта все большие выходные будет работать город мастеров.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Кульмінацыяй усіх святочных мерапрыемстваў зробяцца ўрачыстасці, якія пройдуць 3 ліпеня. Пачнуцца грандыёзныя падзеі гэтага дня з параду войскаў мінскага гарнізона, а завершыць усё гэта грандыёзнае дзейства масавы музычны нумар, у якім будзе некальні тысяч удзельнікаў – гата выкананне песні Васіля Раінчыка «Красуй, Беларусь!».

Около 6 тысяч человек и 500 единиц техники будут задействованы в параде войск на День Независимости. Помимо гордости отечественного военпрома, на параде будет представлена и гражданская техника. По окончанию шествия часть машин, в том числе и боевых, останется на улицах Минска. С ней можно будет ознакомиться и сфотографироваться. И это тоже впервые.

Владимир Макаров, начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Кроме легендарного «Полонеза», здесь будут представлены беспилотные авиационные комплексы и новая техника производства МЗКТ. Уникальнейшая техника, которая стоит на вооружении войск связи.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры:
Ежегодно мы стараемся не повторяться. Каждое выступление роты почетного караула на плац-концерте индивидуально. Тренировки по возможности стараемся проводить ежедневно. Готовятся сложнейшие элементы строевой подготовки, а также элементы, выполняемые с оружием – как с карабином, так и с холодным оружием.

Ровно в 9 вечера у стелы «Минск –город-герой» состоится гала-концерт «Беларусь моя молодая». В 22:50 по традиции – споем гимн вместе. Ну а за час до полуночи небо над столицей раскрасят 30 залпов салюта. Сразу из 6 точек. Так что огни в небе над столицей будут видны всем.

День Независимости в Минске: какие планируются мероприятия

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