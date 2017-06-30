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День Независимости в Бресте: анонс мероприятий

30.06.2017 - 14:47

С нетерпением ожидают 3 июля и на Юго-западе Беларуси. Праздновать День Независимости брестчане начнут прямо возле одного из главных символов города. Цветы и венки по традиции лягут к памятнику воинам 1-го Белорусского фронта «Освобождение».

Возложат их не только на Площади Свободы, но и там, где приняли первый удар войны – к вечному огню в Брестской крепости. Планируется, что к торжествам присоединятся и сами ветераны войны.   

Ближе к полудню праздничным настроением накроет площадки в самых разных уголках города. Одна из самых больших в парке культуры и отдыха. Здесь покажут лучшие бренды региона, откроют ярмарку ремесел «Город мастеров», а также разыграют призы любительских турниров по теннису и айсштоку.

А вот улица Советская зазвучит самыми приятными музыкальными мотивами, наслаждаться которыми можно будет весь день. На музыкальную площадку поднимутся как состоявшиеся «звезды», так и начинающие исполнители.

В атмосферу праздника окунуться и те, кто придет на Набережную Муховца – лучше всей семьей. Детей здесь ждет насыщенная игровая программа с аниматорами и конкурсами.

Ну а, пожалуй, самым звучным аккордом Дня Независимости станет вечернее выступление военных духовых оркестров Бреста. Горожане сначала послушают, а потом и запоют сами. Завершит программу республиканская акция «Споём гимн вместе» и 30 залпов праздничного салюта. 

Фото.
Фото.

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