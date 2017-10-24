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День ООН отмечают в Беларуси

24.10.2017 - 16:51

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на развитие сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Ровно 72 года назад вступил в силу Устав ООН. В День Организации Объединенных Наций Минск присоединился к дискуссии, посвященной обсуждению глобальных целей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество со многими международными сообществами наша страна реализовывала через ООН. В том числе благодаря такой поддержке сейчас Беларусь достигла практически всех целей тысячелетия. Это снижение детской смертности, борьба с различными заболеваниями, а также расширение всемирного сотрудничества.

Санака Самарасинха, координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:
Беларусь занимает 52 место среди 180 стран по уровню человеческого развития. Также высок гендерный индикатор. Не могу не отметить достижения Беларуси в плане ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Ваша страна показала наилучший пример, которым пользуются и другие страны мира. ООН планирует продолжить свое сотрудничество с органами государственного управления, частным сектором, чтобы Беларусь реализовала Цели устойчивого развития на период до 2030 года.

Еще одна важная дата в истории двусторонних отношений. 25 лет назад было подписано соглашение между белорусским правительством и программой развития ООН. Таким образом, Беларусь стала первым государством на постсоветском пространстве, которое открыло у себя представительство этой международной организации. Теперь наша страна ассоциируется в ООН со многими значимыми программами. Это и борьба с торговлей людьми, и отстаивание интересов государств со средним уровнем дохода, и защита семьи и семейных ценностей.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Гэтыя два з паловай дзесяцігоддзі прайшлі не дарэмна. Краіна набыла значны вопыт, рэалізаваны сур’ёзныя ініцыятывы. Я лічу, што галоўны вынік гэтых двух з паловай дзесяцігоддзяў новага этапу ўзаемадзення Беларусі з ААН – тое, што мы прыйшли да новага і лепшага разумення таго, что мы можам атрымаць у арганізацыі, не толькі ў сэнсе дапамогі, у сэнсе вопыту, мудрасці, і чым Беларусь можа быць карысная свету.

За круглым столом 24 октября собрались и дипломаты стран-участниц ООН. Ведь есть мнения, что организация нуждается в реформировании. В Минске затронули вопросы будущего Организации Объединенных Наций и поиска оптимальных вариантов сотрудничества в ее рамках.

День ООН отмечают в Беларуси

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