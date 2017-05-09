День Победы-2017: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы – видеоверсия

9 мая Беларусь празднует День Победы. По традиции в центре города прошла республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы. В ней принял участие и Президент страны Александр Лукашенко.
9 мая Беларусь празднует День Победы. По традиции в центре города прошла республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы. В ней принял участие и Президент страны Александр Лукашенко.
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