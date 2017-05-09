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День Победы-2017 в Минске: центр города готовится к торжественной церемонии возложения венков

09.05.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Центром торжеств в Минске утром 9 мая станет площадь Победы, где уже совсем скоро к обелиску в знак памяти о погибших лягут венки и живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжествах примет участие и Президент Александр Лукашенко.

На площади Победы идут последние приготовления, финальные штрихи перед началом праздничных мероприятий. Конечно, площадь Победы готовили задолго до 9 мая. И сегодня здесь распустились красные тюльпаны, появилась праздничная яркая символика.

Площадь Победы – это такое особое место в Минске, со своей энергетикой, символизмом. И сегодня, в День Победы, когда здесь собираются ветераны, когда здесь звучит песня День Победы, слова которой знает практически каждый из нас, этот символизм удваивается. Здесь уже начинают собираться гости.

А буквально через полтора часа начнется церемония возложения венков и цветов к монументу Победы. Традиционно в этом мероприятии участвует и Президент Беларуси. Александр Лукашенко возлагает венок к монументу и, конечно, общается с ветеранами, которые сегодня в центре внимания. Возложение венков и цветов проходит в торжественной атмосфере, ведь такая Победа есть не у каждого народа.

Площадь Победы будет в центре праздничных мероприятий 9 мая весь день. Вечером здесь состоится большой концерт. Погода, конечно, сегодня не очень праздничная, прохладная, но белорусам удалось сохранить по-настоящему теплое отношение к этому празднику. И именно это чувство 9 мая будет задавать тон всем праздничным мероприятиям.

День Победы-2017 в Минске: центр города готовится к торжественной церемонии возложения венков

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