День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей

Новости Беларуси. Беларусь отмечает годовщину великой Победы. В районе Дворца спорта и Парка Победы собрались сотни минчан и гостей столицы. Здесь праздник уже в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск сегодня превратился в дну большую развлекательную площадку. Отовсюду доносятся звуки музыки. Атмосфера самая праздничная. В парке Победы достаточно много людей, причем это не только минчане, но и гости столицы. О тяжелых 40-х здесь сегодня говорят, но только хорошее.

Музыка, танцы, на протяжении всего дня звучат любимые песни Победы, на аллеях парка проходят и спортивные мероприятия. В меню развлечений не забыли и о гурманах: для них приготовили настоящую солдатскую кашу. И, конечно же, для тех, кто еще не успел открыть сезон, ароматный шашлык. Предлагают партизанский чай из наших натуральных растений. Также здесь можно погулять с детьми, закружиться на каруселях и просто зарядиться хорошим настроением.

По-настоящему зрелищной стала еще одна развлекательная площадка около Дворца спорта. Здесь развернулись и «Город мастеров», и настоящая стилизованная торговля. Поддерживать праздничное эхо помогает яркая концертная программа.

На одной сцене песни победного мая исполняют творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.