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День Победы-2017 в Минске: в праздничные дни в столице пройдет более 80 мероприятий

07.05.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Более 80 мероприятий приурочат только в столице Беларуси к 72-й годовщине великой Победы. Страна готовится отметить самый дорогой сердцу многих поколений праздник. О его приближении напоминают украшенные улицы и первые цветы, которыми в мае 1945 года встречали победителей в войне, которую пережили миллионы белорусов.

Сейчас в нашей стране проживает немногим более 10 тысяч человек, испытавших на себе все тяготы сражений за мир и спокойствие на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Победы-2017 в Минске: в праздничные дни в столице пройдет более 80 мероприятий

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