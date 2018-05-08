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День Победы-2018 в Минске. Как благоустраивают столицу: «Большой город»

08.05.2018 - 12:22

Новости Беларуси. В преддверие 9 мая Минск преображается. Основные праздничные мероприятия уже начинаются. В программе «Большой город» – заместитель председателя Мингорисполкома. Игорь Викторович Юркевич курирует социальную сферу.

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